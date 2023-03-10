Почему в СССР так обожали мандарины: причина проста

Первые мандарины в России появились в 1870-х. Как вышло, что спустя 100 лет ни один советский Новый год невозможно было представить без оранжевого фрукта?

Выращивать яркий новогодний фрукт в России начали в 1890-х. Знаменитые абхазские мандарины посадил сосланный Николаем I в Кутаисскую губернию купец Николай Игумнов. В селе Алахадзы он сначала посадил множество эвкалиптов и болотного кипариса, чтобы осушить почву, а потом дело дошло и до мандаринов. Энтузиасту пришлось перепробовать много сортов: далеко не все приживались. Мандарины в Абхазии и Кахетии созревали поздней осенью, после чего их собирали и развозили по Союзу.

Невзирая на то, что производство цитрусовых было налажено еще в период становления советской власти, вплоть до 1960-х мандарины считались редким и экзотическим лакомством. А ведь они были едва ли не единственными свежими фруктами, которыми можно было украсить новогодний стол.

Зимой 1963 года в СССР завезли первую партию оранжевых фруктов из Марокко, позже их стали ввозить еще и из Израиля. Яркие цитрусы привозили регулярно и аккурат под Новый год, что сделало их неизменным атрибутом любимого праздника.