Почему в СССР строили дома, где было именно 9 этажей: ответ очень прост

В 1960-е на смену пятиэтажным хрущевкам пришли девятиэтажные дома. Именно они стали наиболее распространенными в советское время. Почему?

В строительстве тех лет действовал строгий ГОСТ. Согласно ему, жилые здания выше 28 метров должны были быть оборудованы грузовым лифтом, вентиляционной системой и пожарными лестницами. К слову, лестницы у самих пожарных были как раз 28 метров в длину. В случае пожара они могли эвакуировать всех жителей девятиэтажки.

Дополнительные технические решения, которые требовались для высотных домов, делали строительство более дорогим. К примеру, в домах высотой больше 12 этажей для подачи газа нужна была более мощная насосная станция. Чтобы не тратиться, проектировщики ставили вместо газовых плит электрические, но в этом случае дому необходимо было гораздо более мощное электрооборудование. Потому власти сочли рациональным строить девятиэтажные дома.