Почему в СССР стены в подъездах красили только наполовину: вы этого точно не знали

Многоквартирные дома, построенные в период Советского Союза, имеют множество отличительных черт. В том числе и специфичную покраску подъездов в два цвета, где нижняя половина окрашивалась масляной краской, а верхняя — белилась. При этом далеко не все знают, чем обусловлено это решение.

Дело в том, что архитекторы ориентировались не на эстетические предпочтения, а на экономию средств. Масляную краску выбирали именно потому, что она была совсем не маркой и дольше служила, поэтому обновлять стены можно было раз в несколько лет. Но краски было не так много, и верхнюю часть, которая маралась меньше всего, белили. К тому же из-за побелки стены «дышали», из-за чего в подъездах не появлялся грибок, а светлые тона визуально увеличивали пространство.

Синий и зеленый цвета выбирали тоже из-за доступности. Таких оттенков краски производилось больше всего, поэтому в домах использовали именно ее. В итоге все подъезды СССР выглядели практически одинаково.