Почему в СССР стали разделять ванну с туалетом: на это было минимум три причины

Необычные планировки появились далеко не просто так.

Раздельные санузлы появились в советских квартирах во времена строительства массовых типичных домов. Жители брежневок и хрущевок становились обладателями отдельных туалета и ванной комнаты, однако не все догадывались, почему архитекторы пошли на такой шаг.

Дело в том, что во времена СССР нельзя было купить жилплощадь самостоятельно. Ее давали на работе, а в некоторых случаях хозяева делили помещение с другими жильцами. Поэтому, например, в трехкомнатной квартире могли жить две семьи. И, чтобы избавить жильцов от постоянных очередей в туалет или ванную, архитекторы решили их разделить.

Второй причиной стало соблюдение санитарных норм. Из-за маленькой площади этих помещений расположение туалета и ванной вместе было совсем не гигиенично.

Помимо этого, думали архитекторы и о быте самих семей. Раздельный санузел, по их мнению, давал возможность детям и подросткам уединиться, не привлекая лишнего внимания родственников, так как далеко не всегда наследники получали собственную комнату.