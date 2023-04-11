Почему в СССР почти не было клещей: ответ удивляет

Главная опасность для любителей лесных прогулок — клещи и заболевания, которые они переносят. Ежегодно сотни тысяч россиян обращаются в больницы с симптомами энцефалита или боррелиоза, однако еще во времена СССР эти болезни не были такими массовыми.

Дело в том, что в прошлом веке клещей также можно было встретить в лесах, но они не были настолько опасны. Редкие насекомые лишь в исключительных случаях являлись переносчиками смертельных болезней, но ситуация изменилась за последние годы.

Как отмечают исследователи, количество клещей в лесах значительно растет год от года. А значит, увеличивается и число опасных насекомых. Связано же это с глобальным потеплением, ведь из-за слишком теплой зимы и ранней весны они не умирают, а лишь размножаются.

К тому же во времена СССР клещей убивали дихлордифенилтрихлорэтаном, который до сих пор считается самым эффективным средством. Но в конце 80-х ученые обнаружили, что химикат очень вреден и для человека. Власти запретили самое сильное оружие против насекомых, и это также способствовало их распространению.