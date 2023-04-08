Почему в СССР огуречный лосьон был таким популярным: вы побежите его покупать

Сегодня практически сложился целый культ уходовой косметики. Но ошибочно полагать, что раньше женщины хуже заботились о своей коже. Уже в советские годы дамы пользовались увлажняющими кремами, масками и сыворотками. А одним из любимейших средств был огуречный лосьон.

Он выравнивал цвет лица, предотвращал появление сыпи и даже замедлял старение. Все это происходило благодаря тому, что в составе был экстракт зеленого овоща. В нем содержался ретинол, аскорбиновая кислота, калий и витамины группы В.

Кроме огуречного сока, действующим компонентом в средстве стал спирт. Благодаря его достаточно высокому содержанию лосьон подслушивал воспаления на лице и теле. К тому же, его могли использовать не только женщины. Некоторые мужчины предпочитали наносить эту косметику после бритья, поскольку она освежала и обеззараживала.