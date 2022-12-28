Почему в СССР мороженое было вкуснее, чем сегодня? Ответ шокирует патриотов

Ностальгирующие по советским временам россияне часто заявляют, что продукты раньше были намного вкуснее. Касается это и мороженого, которое, по утверждениям многих, в СССР имело настоящий сливочный вкус и изготавливалось из натуральных ингредиентов. Но оказалось, что все эти рецепты производители позаимствовали у иностранцев.

Изготавливать лакомство в Союзе начали в 1930-х. ГОСТов тогда еще не существовало, так как непонятны были стандарты производства мороженого. Чтобы набраться опыта, нарком Анастас Микоян отправился в Америку, откуда привез оборудование и рецепты. Советские изготовители переработали их под себя и начали массовый выпуск лакомства.

Однако отечественные технологи все-таки внесли большой вклад. Когда американцы бывали в СССР, они поражались тому, что местное мороженое намного вкуснее, чем у них на родине. Таким образом, штатовские стандарты эксперты сумели подогнать под советские реалии и требования и получить отличный продукт.