Почему в СССР обожали велосипед «Кама»: зарубежные аналоги и рядом не стояли

Он покорил страну совсем не своей ценой.

Велосипед «Кама» мгновенно завоевал сердца жителей СССР. Средство передвижения можно было встретить и у столичных профессоров, и у обычных студентов. При этом советские граждане предпочитали «Каму» даже иностранным велосипедам.

Такая популярность была обусловлена удобством средства передвижения. Дело в том, что «Каму» было легко сложить пополам из-за устройства рамы, и в таком состоянии она занимала минимальное количество места и легко транспортировалась. Также и вес играл большую роль, ведь велосипед весил всего лишь 14 килограммов.

Помимо этого, на популярности сказалось и устройство самой «Камы». Из-за настраиваемого руля и седла ей могли пользоваться как дети, так и взрослые.

Именно благодаря этим преимуществам «Кама» и полюбилась жителям СССР и стала настоящей легендой среди велосипедов. И до сих пор ее популярность так велика, что производители пообещали вернуть на рынок улучшенный вариант.