Почему в СССР гараж для мужчины был святым местом: ответ может обидеть женщин

Как обижал их предшественниц и 250 лет назад.

«Крайние» пайщики из трагикомедии Эльдара Рязанова «Гараж» неспроста столь яростно сопротивлялись своему исключению из списка членов кооператива «Фауна».

Гараж не просто помещение для автомобиля, склад с припасами, лыжами, санками и мастерская. Это мужской клуб, где представители сильного пола обсуждали новости, смотрели футбол и отдыхали от семейного быта.

«Ну что ваш батюшка? Все Английского клоба Старинный, верный член до гроба?» — спрашивает Чацкий у Софьи в комедии «Горе от ума».

Традиция собираться в отдельном заведении, вести разговоры о политике за чашкой кофе и сигарой или за бокалом вина, виски появилась в XVII веке в Англии. В России первый английский клуб появился в 1772 году. Английскими мужские клубы называли, исходя из страны происхождения.

Если взглянуть на гаражную культуру в СССР как на продолжение этой великосветской традиции (только небуржуазное и более искреннее), то становится понятным, почему вторые половинки так не любили отпускать туда своих мужей.

Коллективные посиделки, часто сопровождающиеся спиртным, порой затягивались. А главы семейства, как и 200 с лишним лет назад, использовали клуб в целях эскапизма. Так они пытались уйти от семейных проблем, обязанностей по дому или другой утруждающей рутины.