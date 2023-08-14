Почему в СССР даже ненавидящие детей по итогу рожали: дело в одном законе

Сейчас российские семьи, в которых нет ни одного ребенка, далеко не редкость. Но в СССР представить бездетную пару было довольно сложно. И дело даже не в личных предпочтениях супругов относительно продолжения рода.

В советское время тоже существовали люди, которые скептически относились к детям и не стремились к тому, чтобы стать родителями. Однако государство подчас не оставляло им другого выбора.

Все дело в том, что в 1941 году на территории Советского Союза был введен налог на бездетность. Под него попадали все мужчины до 50 лет и женщины до 45 лет, которые не имели наследников. Согласно нормам закона, они должны были ежемесячно отдавать 6% от своей зарплаты в пользу государства. А потому некоторые семьи заводили ребенка не по своему желанию, а в целях экономии доходов.

Не платить налог можно было только тем советским гражданам, которые доказали, что не могут иметь детей по состоянию здоровья. Молодожены имели право на льготный год после свадьбы. Если за это время пополнения в их семье не случилось, то их тоже облагали налогом. Отменены эти нормы были лишь с распадом Советского Союза.