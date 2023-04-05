Почему в советских квартирах в ванной было окно: вы будете ошарашены

Так называемые хрущевки и другие типовые дома времен СССР известны не только своей весьма скромной площадью, но и необычной планировкой. Миллионы жителей с недоумением относились к архитектурным особенностям жилья, но больше всего вопросов вызывало окно между ванной и туалетом.

Многие были уверены, что подобная деталь необходима из-за газового оборудования. Якобы если газ вдруг взорвется, то стена не повредится, так как взрывной волне будет куда уйти. Однако эту версию нельзя считать правдивой, ведь межкомнатные стены были чересчур тонкими.

На самом же деле окно стало источником естественного освещения. Власти страны боялись туберкулеза, который был большой проблемой в то время, поэтому искали любые способы бороться с ним. А солнечный свет как раз убивает болезнь, ведь палочка Коха, которая его вызывает, лучше всего распространяется во влажных и темных помещения.

Со временем же специалистам удалось найти более эффективные способы лечения, но окно так и осталось в плановой застройке и до сих пор вызывает вопросы у жителей подобных квартир.