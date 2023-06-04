Почему в советских фильмах многие женщины одиноки? Причина не такая уж банальная

Одиночество женщин в советских фильмах представляло собой тему, которая заслуживает внимания. В эпоху позднего кино в СССР многие героини оказывались одинокими дамами в возрасте от 25 до 40 лет. Некоторые из них были успешными и независимыми, другие — эксцентричными и загадочными, но объединяло их одно — личная неустроенность.

Причина этого феномена не такая уж банальная. Все дело в том, что в Советском Союзе были особенности, связанные с социальными изменениями и урбанизацией.

Сексуальная революция сильно сказалась на мышлении граждан. Это не только касалось свободы отношений и смены партнеров, но и свободы не жениться и не заводить детей.

Семейная жизнь уже не рассматривалась как обязанность, а стала вопросом личного выбора. Если что-то не нравится, то можно уйти. Урбанизация также способствовала этому явлению. Люди в городах поняли, что могут выживать и жить в одиночестве без необходимости создавать семью или ячейку. Именно поэтому в фильмах того времени было так много сильных и независимых представительниц прекрасного пола, как считает автор Дзен-канала «Эх, прокачу!».