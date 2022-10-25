Почему в России не повторят успех советского кино: на то есть три простых причины

Зрители не устают жаловаться, что российское кино не дотягивает до уровня советских фильмов. Это действительно так, и тому есть несколько объективных причин.

Во-первых, в современной России во главу угла в производстве кинолент поставлен коммерческий подход. Есть шансы собрать кассу — есть деньги на производство фильма, нет шансов — картина, скорее всего, просто не увидит свет. В СССР же фильмы снимались не ради денег, а для успеха у публики.

Во-вторых, сменилось поколение людей, создававших кино — и актеров, и режиссеров. Ушли такие фигуры, как Бондарчук, Герасимов, Гайдай, Рязанов, Миронов, Никулин, Даль и еще десятки других. А те, кто пришел им на смену, попросту не обладают таким же громадным жизненным опытом, что дает им возможность снимать фильмы как заблагорассудится.

В-третьих, кардинально изменилось и само российское общество, и его менталитет. Советское кино закладывало в зрителя какой-то обязательный посыл, моральные принципы. В то время как в нынешнем кинематографе, к сожалению, главную роль играют трюки, плоский юмор и экшен.