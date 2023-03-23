Почему в квартирах в СССР устанавливали именно чугунные ванны: ответ вас удивит

Чугунная ванна стала обязательным атрибутом многих советских квартир. Жители страны предпочитали видеть в своих домах именно ее, несмотря на многочисленные сложности установки и высокую стоимость. И, как оказалось, выбирали чугун они далеко не просто так.

Дело в том, что в то время в стране производились и стальные ванны, но они пользовались меньшим спросом. Советские граждане при выборе останавливались именно на чугунных, так как они были намного долговечнее и надежнее.

Так, чугун мог служить десятилетиями, он намного дольше держал температуру воды, а эмаль практически никогда с него не сходила. К тому же такие ванны не шумели при наборе воды и окупали свою стоимость за несколько лет, ведь служили домочадцам значительно дольше стальных. Именно поэтому советские граждане старались купить именно чугунную ванну.