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Почему в «Игре в кальмара» младенец и пес выглядят так плохо: фанаты нашли причину — виноват кое-кто из каста

2 июля 2025 07:00
Почему в «Игре в кальмара» младенец и пес выглядят так плохо: фанаты нашли причину — виноват кое-кто из каста

Если эта графика у вас тоже вызвала смех, вам стоит знать одну вещь.

Третий сезон «Игры в кальмара» — это, без шуток, огонь. Напряжение, визуал, актёрка — всё на высоте. Но есть два момента, которые зрителям откровенно не дают покоя: ребёнок и собака. Или, точнее, вот это нечто, что должно было ими быть.

Младенец там выглядит как результат генерации в нейросети после слов «cute baby cinematic 4K realistic real real real». И при этом — с новыми чертами лица в каждом эпизоде, как подметил один из зрителей.

Вот что пишут фанаты в комментариях:

«Лол, это буквально ИИ ребенок, так еще и в каждой сцене разный»,

«Там собака не краше»,

«Собака чисто из ГТА будто бы была»,

«Ладно — ребенок. В ЧЕМ ПРОБЛЕМА ВЗЯТЬ СОБАКУ?».

Понимаем, что затащить настоящего младенца (тем более новорожденного) на съёмочную площадку — это реально непросто и не всегда нужно: график, шум, условия, всё понятно.

Но, согласитесь, раньше же как-то справлялись. Брали куклу, аккуратно дорабатывали CGI, приглашали дрессированных псов… — и всё выглядело вполне прилично.

Почему в «Игре в кальмара» младенец и пес выглядят так плохо: фанаты нашли причину — виноват кое-кто из каста

А тут — ощущение, что зашли на первый попавшийся сайт с 3D-моделями и взяли всё, что лежало бесплатно. Возникает логичный вопрос: что вообще произошло?

Но фанаты, которым не занимать чувства юмора, похоже, поняли, в чём причина появления столь «низкобюджетных» героев. Оказывается, виноват... один актёр, мелькнувший в сериале буквально на пару секунд:

«Весь бюджет сериала ушел на Кейт Бланшетт, думаю, нужно понять🙏».

Вряд ли для кого-то это всё ещё спойлер, но если вы вдруг не в курсе, что тут вообще происходит — объясняем.

Почему в «Игре в кальмара» младенец и пес выглядят так плохо: фанаты нашли причину — виноват кое-кто из каста

В финальной сцене сезона мы видим, как распорядитель проезжает на машине и встречается взглядом с вербовщиком, который в это время играет в такчи с очередным прохожим. И вот этот новый вербовщик — не кто-нибудь, а сама Кейт Бланшетт.

Одна секунда. Один взгляд. Один гонорар, который, по ощущениям, сжёг половину графического бюджета. Собака? Сгенерим как-нибудь из ассетов для GTA San Andreas. Младенец? А его пусть чат-бот срендерит, у него сегодня вдохновение.

И знаете что? Возможно, оно того стоило. Ведь камео получилось поистине легендарным.

Ранее мы писали: Если бы Ки Хун вновь победил в «Игре в кальмара»: ИИ рассказал, что было бы дальше — есть сразу 4 варианта

Фото: Кадры из сериала «Игра в кальмара»
Ольга Назарова
Ольга Назарова
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