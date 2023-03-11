Почему в гареме не пользовались косметикой до 15 часов дня: ответ ошарашивает

Сегодня девушки не выходят из дома без косметических процедур. Увлажняющее средство и BB-крем — это минимум, без которого не обойтись. Еще 500 лет назад все было иначе, невзирая на то, что и декоративной косметики, и всевозможных уходовых средств было в достатке. По крайней мере, в гареме падишаха.

Речь о простом правиле гаремной жизни, которое сложно увидеть в сериале «Великолепный век». Ведь там зрителям показывают красоток-наложниц с ярким макияжем. На самом деле, как отмечает Яна Бай-Лилик в обзоре бьюти-трендов гарема для портала Wday , девушкам было запрещено ухаживать за кожей до 15 часов дня. Это объясняли тем, что кожа должна «подышать» хотя бы три часа. Для этого красоток отправляли на прогулки с упражнениями на свежем воздухе. Другим аспектом странного на первый взгляд обычая было убеждение, что естественную красоту нужно сохранять как можно дольше.