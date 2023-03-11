Почему в гареме не пользовались косметикой до 15 часов дня: ответ ошарашивает
Неожиданное правило распорядка.
Сегодня девушки не выходят из дома без косметических процедур. Увлажняющее средство и BB-крем — это минимум, без которого не обойтись. Еще 500 лет назад все было иначе, невзирая на то, что и декоративной косметики, и всевозможных уходовых средств было в достатке. По крайней мере, в гареме падишаха.
Речь о простом правиле гаремной жизни, которое сложно увидеть в сериале «Великолепный век». Ведь там зрителям показывают красоток-наложниц с ярким макияжем. На самом деле, как отмечает Яна Бай-Лилик в обзоре бьюти-трендов гарема для портала Wday, девушкам было запрещено ухаживать за кожей до 15 часов дня. Это объясняли тем, что кожа должна «подышать» хотя бы три часа. Для этого красоток отправляли на прогулки с упражнениями на свежем воздухе. Другим аспектом странного на первый взгляд обычая было убеждение, что естественную красоту нужно сохранять как можно дольше.