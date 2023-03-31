Почему в гареме держали темнокожих евнухов: причина вас ошарашит

Исторические сериалы «Великолепный век» и «Империя Кесем» привлекли внимание зрителей не только к истории Турции, но и к жизни в гаремах. Из популярных шоу поклонники узнавали подробности той эпохи, однако создатели не всегда рассказывали правду.

Как оказалось, все евнухи в гареме всегда были темнокожими. Связано такое правило с недоверием к наложницам, ведь у султана их могло жить по несколько сотен. И некоторые ждали встречи с правителем годами, что нередко приводило к изменам. Поэтому, чтобы всегда знать, была ли связь именно с евнухом, главным критерием их отбора был цвет кожи.

При этом правителя Османской империи не смущало и отсутствие мужской силы у надсмотрщиков в гареме.

Такие операции далеко не всегда приводили к нужному результату, поэтому они старались обезопасить себя всеми способами и полностью контролировать жизнь во дворце Топкапы, где и содержались невольницы.