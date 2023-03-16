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Почему в Древней Руси нельзя было ходить без головного убора: ответ вас ошарашит

16 марта 2023 20:00
Почему в Древней Руси нельзя было ходить без головного убора: ответ вас ошарашит

Это правило нельзя было нарушать.

Головные уборы являлись обязательным атрибутом в нарядах Древней Руси. Они не только согревали в холодное время, но и несли важную социальную роль.

Дело в том, что по головному убору определяли статус и богатство собеседника. И ходить с непокрытой головой считалось признаком бедности и неустроенности и весьма низкого социального статуса. Поэтому все мужчины практически никогда не появлялись на людях без шляпы или шапки: исключения делались лишь для походов в церковь и приемов в высшем обществе.

На женщин распространялось точно такое же правило. Общество того времени было уверено, что появление на публике без головного убора навлекает на семью позор, поэтому внимание к женщинам было даже выше, чем к мужчинам.

И именно поэтому шапки и шляпы, а также платки являлись практически самым важным атрибутом в гардеробах того времени.

Фото: Кадр из фильма « Ярослав. Тысячу лет назад», 2010
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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