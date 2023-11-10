Почему Уильям приходит в бешенство, вспоминая свадьбу брата: удивитесь, но виновна королева

В России есть расхожая фраза «Какая свадьба без драки?». И это действительно утрированный, но факт. Какие только конфузы и глупости не происходили на брачных торжествах по всей стране! Каждому точно есть что вспомнить о свадьбе, на которой он был гостем или главным действующим лицом.

Королевская семья Великобритании в этом плане тоже не исключение. Свадьба принца Гарри и Меган Маркл вылилась в настоящий скандал для одного из членов монаршего клана. Взбесился принц Уильям.

Правда, вовсе не из-за драки или реальной проблемы, а из-за сущей ерунды. Оказывается, «отличника» Уильяма, взбесила борода родного брата. Инсайдеры сообщили, что старший сын принцессы Дианы был вне себя от злости, увидев, что позволяет себе его ближайший родственник.

Дело в том, что ношение бороды у британских монархов выходит за рамки протокола. Однако давайте будем честными, когда принц Гарри не плевал на протокол?