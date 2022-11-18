Почему у женщин не было шанса стать единственной для Миронова: объяснил одним словом

Александра Яковлева, сыгравшая вместе с Андреем Мироновым в вестерне «Человек с бульвара Капуцинов», имела на него определенные виды. Однако ее мечты вдребезги разбились после откровения артиста.

Когда состоялась премьера комедии, сразу же поползли слухи о романе Миронова и Яковлевой, ведь между их героями летали неподдельные искры. Спустя несколько лет актриса рассказала, как все обстояло на самом деле.

Яковлева никогда не сомневалась в своей привлекательности и сексуальности, поэтому она могла бы с легкостью обратить на себя внимание Миронова. Как-то актеры прогуливались по набережной, и Александра спросила, кого он любит больше всех. Миронов ответил: «Маму». Яковлеву это явно ошарашило, и она прекратила свою «охоту» на Андрея Александровича.

Миронов всегда был очень привязан к своей матери. Она окружала сына заботой, выбирала ему одежду и даже вмешивалась в его отношения. Однажды она запретила актеру жениться на Наталье Фатеевой, его партнерше по фильму «Три плюс два». И хотя у Миронова было множество романов, своей главной женщиной в жизни он считал мать.