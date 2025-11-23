Меню
Киноафиша Статьи Почему у Ника Фьюри нет левого глаза? Есть 2 версии, как он его лишился – кино отличается от комикса

Почему у Ника Фьюри нет левого глаза? Есть 2 версии, как он его лишился – кино отличается от комикса

23 ноября 2025 08:56
Почему у Ника Фьюри нет левого глаза? Есть 2 версии, как он его лишился – кино отличается от комикса

Предыстории вообще не имеют ничего общего.

Все мы привыкли к суровому Нику Фьюри с его фирменной повязкой. Это такая же неотъемлемая часть его образа, как любовь к секретности и кожаное пальто. Но история того, как он лишился глаза, в кино и комиксах разная, причём кардинально.

В кинематографической вселенной Marvel всё оказалось до обидного прозаично. В приквеле «Капитан Марвел» действие которого происходит в 1995-м, мы видим молодого Фьюри ещё с двумя глазами. Всё меняет встреча с милым пушистиком по имени Гуся.

Выясняется, что это не кошка, а опасный инопланетянин флеркин. Доверчивый Фьюри решает её погладить, и в ответ получает царапину когтистой лапой прямо в левый глаз. Вот так нелепая случайность, а не героическая битва, стала причиной появления его культовой повязки.

Почему у Ника Фьюри нет левого глаза? Есть 2 версии, как он его лишился – кино отличается от комикса

А вот в оригинальных комиксах всё было куда серьёзнее и по-взрослому. Травма глаза – это не результат шутки инопланетного зверька, а суровое боевое ранение. Сначала во время взрыва гранаты левый глаз Фьюри был серьёзно повреждён.

А позже, в ходе конфронтации с собственным братом, он получил пулю в то же самое место, что окончательно лишило его глаза. Так что в комиксах его повязка – это настоящий шрам от войны и предательства, а не курьёз с кошкой.

Почему у Ника Фьюри нет левого глаза? Есть 2 версии, как он его лишился – кино отличается от комикса

Фото: Кадр из фильма «Капитан Марвел» (2019), «Капитан Марвел 2» (2023)
Ольга Назарова
Ольга Назарова
