Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Почему у героев «Бригады» такие имена: с Сашей Белым, Пчелой и Филом все ясно, а вот насчет Космоса многие ошибаются

Почему у героев «Бригады» такие имена: с Сашей Белым, Пчелой и Филом все ясно, а вот насчет Космоса многие ошибаются

23 августа 2025 09:25
Почему у героев «Бригады» такие имена: с Сашей Белым, Пчелой и Филом все ясно, а вот насчет Космоса многие ошибаются

Разбираемся в происхождении каждого прозвища.

Сериал «Бригада» стал настоящей легендой 2000-х, а четверка главных друзей-бандитов сразу же полюбилась зрителям. Но задумывались ли вы, откуда у таких крутых парней взялись такие, казалось бы, простые и даже немного странные клички?

Почему не «Пуля», не «Бритва» и не «Хищник»? Давайте разберемся, какая история стоит за именами Саши Белого, Филa, Пчелы и Космоса.

Саша Белый

Почему у героев «Бригады» такие имена: с Сашей Белым, Пчелой и Филом все ясно, а вот насчет Космоса многие ошибаются

Имя главного героя родилось просто: обыграли его фамилию — Белов. Эта кличка превратилась в настоящий бренд, который внушал страх и уважение как конкурентам, так и милиции. Она звучала куда солиднее, чем просто фамилия, сразу выделяя лидера из общей массы.

Фил

Почему у героев «Бригады» такие имена: с Сашей Белым, Пчелой и Филом все ясно, а вот насчет Космоса многие ошибаются

Телохранитель Саши тоже получил кличку благодаря фамилии. Его персонажа звали Валерий Филатов, откуда и взялось «Фил» — просто, чётко и по-мужски. То, что нужно для немногословного, физически сильного мастера спорта по боксу, который работал каскадером.

Пчела

Почему у героев «Бригады» такие имена: с Сашей Белым, Пчелой и Филом все ясно, а вот насчет Космоса многие ошибаются

Догадаетесь, как появилось и это прозвище? Ага, Виктор Пчелкин действительно был как пчела — постоянно в движении, в поиске своей «выгоды». Правда, внутри этого «насекомого» скрывался романтик, безнадежно влюбленный в жену Саши Белого. Но кличка прилипла намертво — она отражала его суть лучше, чем любое другое имя.

Космос

Почему у героев «Бригады» такие имена: с Сашей Белым, Пчелой и Филом все ясно, а вот насчет Космоса многие ошибаются

А вот здесь многие ошибаются. Зрители часто думали, что Космосом героя прозвали иронично — из-за его отца-астрофизика и жизни в «золотой клетке».

Но нет — героя на самом деле звали Космос Холмогоров. Так что тут и кличка не понадобилась: имя уже идеально подчеркивало его статус «мажора», человека из другого мира, который по воле судьбы оказался в банде.

Вывод

Согласитесь, в мире, где всё решает брутальный образ, «Пчела» звучит куда хитрее и опаснее, чем «Витя Пчелкин», а «Фил» — солиднее, чем «Валера». Вот так эти имена и стали визитной карточкой героев в криминальном мире.

Ранее мы писали: Жене Саши Белого горько аукнулись съемки в «Бригаде»: Гусева лишилась сразу нескольких громких ролей из-за Безрукова

Фото: Кадры из сериала «Бригада»
Ольга Назарова
Ольга Назарова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Жене Саши Белого горько аукнулись съемки в «Бригаде»: Гусева лишилась сразу нескольких громких ролей из-за Безрукова Жене Саши Белого горько аукнулись съемки в «Бригаде»: Гусева лишилась сразу нескольких громких ролей из-за Безрукова Читать дальше 21 августа 2025
Шарапов спасает СССР от ядерной войны: Конкин возвращается в кино 18 лет спустя — сыграет «серого кардинала» при Брежневе Шарапов спасает СССР от ядерной войны: Конкин возвращается в кино 18 лет спустя — сыграет «серого кардинала» при Брежневе Читать дальше 24 августа 2025
В 2024-м лишь одному сериалу удалось переплюнуть «Жизнь по вызову»: это даже не «Невский» или «Молодежка» В 2024-м лишь одному сериалу удалось переплюнуть «Жизнь по вызову»: это даже не «Невский» или «Молодежка» Читать дальше 23 августа 2025
«Пес» на минималках: Пятый канал снял свой детектив с собакой — в кадре будет демоверсия «Мухтара» «Пес» на минималках: Пятый канал снял свой детектив с собакой — в кадре будет демоверсия «Мухтара» Читать дальше 23 августа 2025
Как хорошее вино: 5 русских сериалов, которые обожают зрители — их рейтинги только растут Как хорошее вино: 5 русских сериалов, которые обожают зрители — их рейтинги только растут Читать дальше 23 августа 2025
До финала «Киберслава» осталось 7 серий, и дата их выхода уже не тайна: «Кинопоиск» раскрыл карты До финала «Киберслава» осталось 7 серий, и дата их выхода уже не тайна: «Кинопоиск» раскрыл карты Читать дальше 23 августа 2025
«Да он умер в конце "Ликвидации"»: что на самом деле случилось с Гоцманом в 14 серии «Да он умер в конце "Ликвидации"»: что на самом деле случилось с Гоцманом в 14 серии Читать дальше 22 августа 2025
Четыре лапы, влажный нос и очень умный взгляд: в новом телесезоне НТВ вернутся те, кого не ждали — Мухтар и Носик снова вместе Четыре лапы, влажный нос и очень умный взгляд: в новом телесезоне НТВ вернутся те, кого не ждали — Мухтар и Носик снова вместе Читать дальше 22 августа 2025
Не «Невский», а «Ночной»: скоро на экраны выйдут 3 свежих детектива от НТВ — зайдут фанатам истории Семенова Не «Невский», а «Ночной»: скоро на экраны выйдут 3 свежих детектива от НТВ — зайдут фанатам истории Семенова Читать дальше 22 августа 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше