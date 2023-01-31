Почему у Фредди Меркьюри нет могилы: от правды можно лишиться дара речи

Легендарный солист рок-группы Queen Фредди Меркьюри предчувствовал свой скорый уход. Незадолго до смерти артист рассуждал про то, о каких похоронах он мечтает.

Меркьюри не раз повторял, что после его ухода не нужно устраивать пышные торжества и воздвигать в его честь монументальные памятники. Рок-музыкант хотел лишь одного — чтобы о его месте захоронения не узнала ни одна душа. Певец страшно боялся, что после смерти толпы поклонников осквернят его могилу, достанут тело и растащат как памятные сувениры.

После кончины Фредди Меркьюри был кремирован, а урну с прахом забрала его пассия Мэри Остин. Лишь спустя два года она перенесла к месту захоронения все то, что осталось от музыканта. Но до сих пор никому не известно, где именно нашел свое последнее пристанище великий артист.

В тот день, когда Остин переносила урну, она старалась действовать максимально незаметно, чтобы не спровоцировать внимание прессы. В противном случае воля Меркьюри не была бы исполнена, а фанаты непременно устроили бы на месте его упокоения настоящий бедлам. Сакральную тайну знает только одна Остин, которая смогла ее пронести через всю жизнь.