Почему у Цискаридзе не было жены: танцор ответил на это фразой, которую не оценят женщины

Николай Цискаридзе отдал балету всю свою жизнь. Артист был принят в труппу Большого театра еще в начале 90-х. Танцор исполнял главные партии в ведущих постановках «Щелкунчик», «Чиполлино», «Сильфида» и в других. Сегодня Цискаридзе активно работает на телевидении и занимается преподавательской деятельностью.

Поклонники не один год гадают, кто же является возлюбленной балетной звезды. Известно, что танцовщик ни разу не был женат. Николай Цискаридзе признается, что пока не спешит с браком. Знаменитость не хочет повторять горький опыт родителей и друзей, а потому не стремится в ЗАГС. Недавно экс-солист Большого театра и вовсе заявил, что женщину нужно брать хрупкую, чтобы «из всех зол выбрать меньшее».

Всего себя артист посвящает любимому делу. Цискаридзе буквально живет на работе: отмечает с коллегами день рождения и все государственные праздники. Крепким семейным узам знаменитость предпочла плотный гастрольный график и самоотверженное служение русскому балету.