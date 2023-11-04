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Почему у Цискаридзе не было жены: танцор ответил на это фразой, которую не оценят женщины

4 ноября 2023 09:45
Почему у Цискаридзе не было жены: танцор ответил на это фразой, которую не оценят женщины

Россиянкам вряд ли понравятся откровения танцора.

Николай Цискаридзе отдал балету всю свою жизнь. Артист был принят в труппу Большого театра еще в начале 90-х. Танцор исполнял главные партии в ведущих постановках «Щелкунчик», «Чиполлино», «Сильфида» и в других. Сегодня Цискаридзе активно работает на телевидении и занимается преподавательской деятельностью.

Поклонники не один год гадают, кто же является возлюбленной балетной звезды. Известно, что танцовщик ни разу не был женат. Николай Цискаридзе признается, что пока не спешит с браком. Знаменитость не хочет повторять горький опыт родителей и друзей, а потому не стремится в ЗАГС. Недавно экс-солист Большого театра и вовсе заявил, что женщину нужно брать хрупкую, чтобы «из всех зол выбрать меньшее».

Всего себя артист посвящает любимому делу. Цискаридзе буквально живет на работе: отмечает с коллегами день рождения и все государственные праздники. Крепким семейным узам знаменитость предпочла плотный гастрольный график и самоотверженное служение русскому балету.

Фото: Legion-Media
Алла Новикова
Алла Новикова
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