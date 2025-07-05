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Киноафиша Статьи «Почему только сейчас?»: звезда «Тайны печати дракона» рассказал, что каскадеры думают о новой номинации на «Оскаре»

«Почему только сейчас?»: звезда «Тайны печати дракона» рассказал, что каскадеры думают о новой номинации на «Оскаре»

5 июля 2025 09:25
Кадры из фильма «Тайна печати дракона» и «Оскар»

Российский коллега Джеки Чана и Арнольда Шварцнеггера удивлен, что с этой категорией так долго тянули.

Не так давно Американская киноакадемия официально заявила о введении отдельной номинации для каскадеров, начиная с 2027 года. Кажется, что теперь одна из самых опасных и недооцененных профессий в индустрии наконец получит должное признание.

Но как на это смотрят сами каскадеры? Почему введение этой награды — не просто формальность, а вопрос уважения к профессии?

Чтобы разобраться, мы поговорили с Алексеем Огурцовым — заслуженным артистом России, ветераном боевых действий и актером-каскадером. Звезду многие помнят по фильму «Тайна печати дракона», где его коллегами стали Джеки Чан и Арнольд Шварценеггер.

Так что Алексей Николаевич на собственном опыте знает, что такое — выполнять трюки, и не раз видел, как это делают легенды кино. Но обо всем по порядку.

Почему профессия недооценена

Сегодняшние реалии на площадках не всегда радуют. По словам Огурцова, многие актеры элементарно не умеют выполнять базовые трюки.

«Стыдно смотреть, когда я приезжаю на съемочную площадку, а парни не умеют маршировать, ездить на машинах, ставить сцену боя.

“Равняйсь! Смирно!” — они команду не могут выполнить. Это, правда, очень скверно», — отмечает артист.

«Почему только сейчас?»: звезда «Тайны печати дракона» рассказал, что каскадеры думают о новой номинации на «Оскаре»

Оскар: заслуженное признание или пиар-жест?

Когда мы упомянули о грядущей номинации на «Оскаре» для каскадеров, Алексей Николаевич сначала удивился:

«А почему “Оскар” для каскадеров только сейчас собираются ввести? Я думал, он уже есть. Потому что на Западе это обсуждают давно».

И тут же добавляет:

«Я лично играл с Джеки Чаном. Я его знаю, я видел — он весь переломанный. А Арнольд Шварценеггер? С обоими я работал в фильме “Тайна печати дракона”.

Так вот Джеки Чан — человек, который сам создал каскадерскую команду, вырастил новое поколение».

Так что работа каскадера — это не про «красиво упасть». Это про реальный риск, травмы и полную самоотдачу. И такие усилия должны быть оценены по достоинству.

«Почему только сейчас?»: звезда «Тайны печати дракона» рассказал, что каскадеры думают о новой номинации на «Оскаре»

Почему номинация действительно важна

По мнению Огурцова, каскадеры заслуживают не просто номинацию, а отдельное внимание и внушительный гонорар.

«Это профессия как у сапера — ошибаешься только один раз. Может, и не получится второй.

Поэтому ставка за трюки у меня — умноженная на пять. Если я сам делаю трюк, то моя ставка умножается в пять раз.

Потому что актер-каскадер — один из самых высокооплачиваемых на площадке. И не просто так», — заключил Огурцов.

Вперед — с уважением

Введение отдельной номинации для каскадеров на «Оскаре» — это не только вопрос справедливости. Это вопрос признания тех, кто каждый день рискует жизнью, ради короткого, но зрелищного эпизода.

Кстати, недавно Алексей Огурцов также прошелся и по отечественным проектам. Например, он назвал 2 ключевых ляпа в сериале «Штрафбат».

Фото: Legion-Media, кадр из фильма «Тайна печати дракона» (2019)
Ольга Назарова
Ольга Назарова
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