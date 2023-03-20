Почему Терещенко из «Пятницкого» не спешит в ЗАГС: только взгляните на его возлюбленную

Антон Батырев преуспел не только в карьере, но и в личной жизни. Актер — большой охотник до женщин. Он не раз был женат, но больше не желает ставить штамп в паспорте.

Прежде артист побывал в ЗАГСе с тремя своими возлюбленными. Последней на сегодняшний день официальной женой знаменитости является актриса Евгения Лоза. Со стороны они выглядели невероятно счастливой и красивой парой, но в 2020 году без объяснения причин супруги развелись.

После разрыва Терещенко из «Пятницкого» недолго пребывал в одиночестве. Актер закрутил роман с Анной Савельевой, которая младше его на 15 лет. Разница в возрасте не мешает влюбленным, но жениться Батырев все же не спешит.

Поклонники не понимают, почему артист еще не взял в жены такую красавицу, хотя прежде он никогда не медлил со свадьбой. Однако звезда экрана, по всей видимости, решил, что официально узаконенные отношения не гарантируют счастья, поэтому и не желает вновь носить обручальное кольцо.