Почему Татьяна Тарасова не стала звездой фигурного катания: причина шокирует

Татьяна Тарасова уже много лет носит статус величайшего тренера фигурного катания. Свой железный характер она унаследовала от отца Анатолия Тарасова. Он тренировал сборную СССР по хоккею и достиг выдающихся результатов.

Тарасов не щадил и родную дочь, которую воспитывал в строгости с самого раннего детства. Татьяна Анатольевна встала на коньки в четыре года. Она могла стать прославленной фигуристкой, но судьба распорядилась иначе. В юности Тарасова успешно выступала в парном катании вместе с партнером Георгием Проскуриным - на их счету победа на зимней Универсиаде в Италии в 1966 году. Но этот триумф стал первым и последним в карьере Татьяны Анатольевны как фигуристки. В ходе церемонии награждения во время круга почета Тарасова упала на ковер и сильно вывихнула плечо.

О продолжении карьеры не шло и речи — во время тренировок ее рука постоянно вылетала из сустава. Тарасова не знала, как жить дальше. Ее дальнейшую судьбу предрешил отец, который заявил, что отныне его дочь будет тренировать детей. Права выбора он ей не предоставил. Татьяна Анатольевна до сих пор благодарит отца за это волевое решение. Она стала выдающимся тренером: на счету ее воспитанников 41 золотая медаль чемпионатов мира и Европы и семь побед на Олимпиадах. Об этом рассказала «Экспресс газета».