Почему такси зеленоглазое? У хита Боярского есть тайный смысл, который поняли только в СССР

Композиция Михаила Боярского «Зеленоглазое такси» стала настоящим хитом в конце 80-х, когда музыкант впервые представил ее публике. Миллионы фанатов подпевали меланхоличной композиции, а современное поколение тоже признается ей в любви. При этом далеко не все догадываются, чем обусловлены строки припева песни.

Дело в том, что «зеленоглазым» такси у Боярского стало далеко не просто так. Во времена СССР извозчики использовали специальный сигнал, которым уведомляли пассажиров о том, что они свободны. И если пешеходы видели, что на лобовом стекле машины горит зеленая лампочка, то знали — машину можно смело «ловить».

Со временем же таксисты отказались от этого опознавательного знака. Теперь знаменитую зеленую лампочку больше не встретить на дорогах, а упоминания о ней остались лишь в любимой публикой песне.