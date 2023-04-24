Почему такси зеленоглазое: ответ очень прост

«Зеленоглазое такси, притормози, притормози», — эти строки в исполнении Михаила Боярского знает и помнит каждый, кто живет на постсоветском пространстве. Да и молодежь не прочь спеть ее в караоке. Есть в этой песне одна деталь, которая современному поколению кажется непонятной.

Почему такси зеленоглазое? Разве у тех, кто занимался извозом в советское время, были автомобили с зелеными фарами? Конечно, нет. Зеленые глаза у такси — элемент системы оповещения, которую придумали таксисты в СССР. Чтобы сигнализировать потенциальному пассажиру о том, что водитель свободен, он водружал на лобовое стекло зеленую фару.

Так свободный водитель и пассажир могли быстрее увидеть друг друга. Это было особенно актуально ночью, в разгар непогоды и, конечно же, в эпоху отсутствия столь привычных в XXI веке приложений для дистанционного заказа такси.