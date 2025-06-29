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Почему Султана Сулеймана прозвали именно Великолепным? Любимое миллионами турдизи могло называться «Законодательный век»

29 июня 2025 19:05
Почему Султана Сулеймана прозвали именно Великолепным? Любимое миллионами турдизи могло называться «Законодательный век»

Очевидно, успех сериала с таким названием был бы куда меньше.

История великого Сулеймана — это не только костюмированный сериал на экране, но и впечатляющий пример того, как один человек может оставить след в мировой истории так, что его имя до сих пор звучит гордо. «Великолепный век» — один из популярнейших турдизи в истории. Но почему «великолепный»? Почему не «страшный», «мудрый» или «железный»? Ответ — в самом характере и наследии Сулеймана I.

Сулейман I, правивший Османской империей с 1520 по 1566 год, действительно был одним из самых могущественных правителей своего времени. На троне он оказался всего в 26 лет, унаследовав империю от не менее амбициозного отца Селима I.

Уже в первые годы правления Сулейман начал масштабную экспансию: он захватил Белград, греческий Родос, продвинулся вглубь Европы, разбив венгров в легендарной битве при Мохаче. Его армия стояла у ворот Вены и пугала весь христианский Запад. За несколько десятилетий империя выросла до максимальных размеров: от Алжира до Ирака.

Почему Султана Сулеймана прозвали именно Великолепным? Любимое миллионами турдизи могло называться «Законодательный век»

Законодатель и покровитель искусств

Но «великолепие» Сулеймана заключалось не только в завоеваниях. На Востоке он был известен как «Законодатель» — именно он реформировал османское право и сделал его более системным и справедливым.

Он поддерживал науку, поэзию и архитектуру, возвел сотни мечетей и дворцов. При нем Стамбул (тогда ещё Константинополь) расцвел как центр торговли и культуры. Сулейман сам писал стихи, а его стихи на турецком и персидском до сих пор цитируют.

Защитник разных народов

Сулейман ценил разнообразие: в империи он защищал еврейское население от гонений, предоставлял свободу вероисповедания, что выгодно выделяло его среди европейских монархов эпохи религиозных войн. Даже военные походы он вел с размахом, нередко предлагая противникам щедрые условия капитуляции — его слово ценилось не меньше сабли.

Почему Султана Сулеймана прозвали именно Великолепным? Любимое миллионами турдизи могло называться «Законодательный век»

Если бы не «великолепный»…

Интересно, что если бы у султана было другое прозвище, турдизи, прославившее его эпоху, называлось бы иначе. Представьте: «Железный век» или «Страшный век» звучало бы куда менее романтично. Но именно сочетание жесткой руки полководца и покровительства искусствам сделало его «Великолепным». Европа трепетала перед его армиями, но восхищалась пышностью двора и величием архитектуры.

Наследие, достойное сериала

Даже после смерти Сулейман продолжал «рулить» империей. Легенда гласит, что его смерть в походе скрывали до последнего, чтобы армия не дрогнула. Пока военные брали Сигетвар, тело султана тайно отправили обратно в Стамбул. Его правление вошло в историю как золотой век Османской империи — век великолепия, которому до сих пор воздают должное и ученые, и сценаристы.

Почему Султана Сулеймана прозвали именно Великолепным? Любимое миллионами турдизи могло называться «Законодательный век»

Так что в следующий раз, пересматривая «Великолепный век», вспомните: за красивыми костюмами, интригами и любовными перепалками стоит настоящая историческая фигура. Сулейман и правда был великолепен — и потому подарил не только свой титул, но и красивое название целой телевизионной эпохе.

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Фото: Кадр из сериала «Великолепный век»
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
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