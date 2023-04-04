Почему стихи Агнии Барто хотели запретить: причина возмущает до глубины души

Агния Барто прославилась как одна из главных детских писательниц в СССР. Ее стихи знало наизусть не одно поколение страны, а сборники до сих пор продаются огромными тиражами. При этом цензоры были совсем не в восторге от ее творчества.

На творческих собраниях, где решалась судьба произведений Барто и возможность их печати, эксперты осыпали поэтессу критикой. По их мнению, ее рифмы были слишком сложны для детей, поэтому Барто должна была переписать стихи. В противном случае их запретят. Больше всего досталось стихотворению про мишку, которому оторвали лапу.

Поэтесса собиралась смириться с судьбой, но за нее вступился Корней Чуковский, который в то время был уже большой знаменитостью и имел авторитет. Он смог доказать, что дети прекрасно справятся с рифмами молодой поэтессы. В итоге ее сборник напечатали, и он практически сразу стал хитом среди советских детей.