Почему советский фильм, получивший «Оскар», едва не стоил Тихонову карьеры

Фильм Сергея Бондарчука «Война и мир» имел грандиозный успех. Несмотря на это, картина чуть было не поставила крест на актерском будущем Вячеслава Тихонова, исполнившего роль Андрея Болконского.

Изначально режиссер хотел, чтобы этого героя воплотил Иннокентий Смоктуновский. Однако на примете у артиста была другая, не менее заманчивая роль — ему предложили сыграть Гамлета. Решение проблемы нашла министр культуры Екатерина Фурцева: она буквально приказала Бондарчуку взять Тихонова.

В результате кинодел и актер остались недовольны совместной работой. Бондарчук говорил, что Вячеслав Васильевич совсем не подходил для роли Болконского, да и критики отмечали то же самое. Артист был настолько разочарован собой, что решил покончить с кинематографом. Даже тот факт, что фильм получил «Оскар», никак не повлиял на решение знаменитости.

Передумал же Тихонов благодаря Станиславу Ростоцкому. Режиссер настоял на том, чтобы актер исполнил главную роль в его картине «Доживем до понедельника», которая стала легендарной.