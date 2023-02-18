Почему советские школьницы носили короткие юбки: причина вас ошарашит

Мода в советские времена была достаточно сдержанной и консервативной. Чаще всего в одежде преобладали серые или коричневые оттенки, а длина юбок всегда строго регулировалась. Но если взглянуть на фотографии детей в тот период, можно удивиться тому, насколько короткими были их наряды.

Конечно, в этом возрасте им необходима была свобода действий, чтобы играть на переменах или просто дурачиться на улице. Однако на некоторых снимках платья девочек скорее похожи на обычные майки, не прикрывающие даже белье.

Все дело в том, что детская одежда тогда была дефицитным товаром.

Родители иногда просто не могли найти подходящие размеры, а иностранные наряды были неоправданной роскошью. Именно поэтому девочек и одевали в мини-платья. Кроме того, если в семье было несколько детей, то предметы гардероба просто передавали из рук в руки, и младшим не приходилось выбирать себе новые образы.