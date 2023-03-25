Почему солист Modern Talking взял себе псевдоним Томас Андрес: вы будете изумлены

Берндхарт Вайдунг прославился на весь мир как Томас Андерс из группы Modern Talking. За годы карьеры он покорил миллионы поклонников, но мало кто из фанатов догадывался, почему музыкант решил взять себе псевдоним.

Как оказалось, Берндхарт с детства занимался музыкой и мечтал о славе. В юности он становился победителем множества конкурсов и фестивалей, а в конце 70-х представил свой сольный альбом Judy.

Именно благодаря пластинке артисту удалось встретиться с продюсерами, которые дали ему несколько советов. Среди них было пожелание было сменить имя, ведь поклонники в других странах не смогут его запомнить. Прислушавшись к продюсерам, певец вместе с братом остановился на имени Томас, ведь оно знакомо жителям всех стран, а фамилию нашел в обычном телефонном справочнике.

В итоге Берндхарт Вайдунг превратился в Томаса Андерса, а спустя некоторое время познакомился с Дитером Боленом, с которым и создал легендарную группу.