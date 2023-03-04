Почему скромница Тося из фильма «Москвы слезам не верит» не изменяла мужу на самом деле: ответ шокирует

Тося Буянова — самая примерная из трио подружек в фильме «Москва слезам не верит» — никогда и думать не смела о супружеской неверности. Скромная и обаятельная девушка, воплощенная на экране Раисой Рязановой, кому-то из зрителей казалась еще и самой скучной.

Роман, написанный сценаристом оскароносного фильма Валентином Черных в 1994 году, проливает свет на тайну лебединой верности Антонины. Героиня считала, что после долгих лет вместе с Николаем поздно смотреть налево. И тут же она признается, что ей, как и любой женщине, нравились другие мужчины. «Но холостых я боялась: не дай бог, какую-нибудь нехорошую болезнь подцепить и в семью занести. А другие мужики — или мужья моих подруг, или знакомых. Как потом подругам в глаза смотреть?» — вопрошает Тося в книге «Москва слезам не верит».

К слову, личная жизнь Раисы Рязановой была полной противоположностью спокойному и размеренному семейному быту Антонины Буяновой. Журналистам она рассказывала, что никогда не хотела бы такой же судьбы, как у ее героини, ведь ей довелось пережить яркие, ни с чем не сравнимые чувства и страсть.

От мужа Юрия Перова она ушла к другому — женатому человеку, чье имя до сих пор держит в тайне — и жила с ним 10 лет. Позже романтические отношения сойдут на нет: актриса слишком много корила себя за попытку увести любимого из семьи.