Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Спасти бессмертного» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Почему Сириус и Фред не стали призраками, а Ник — стал: по канонам «Гарри Поттера» это счастливый финал

Почему Сириус и Фред не стали призраками, а Ник — стал: по канонам «Гарри Поттера» это счастливый финал

28 января 2026 07:58
Почему Сириус и Фред не стали призраками, а Ник — стал: по канонам «Гарри Поттера» это счастливый финал

После битвы в ряду «прозрачных» героев ожидалось пополнение.

В Хогвартсе полно призраков, но это вовсе не значит, что так заканчивает каждый волшебник. Напротив — такое существование считается неудачным исходом, на который решается лишь горстка магов по очень специфическим причинам.

Во-первых, маглы не могут стать призраками в принципе. Эта способность — исключительно магическая. Душа волшебника устроена иначе и при определенных условиях может оставить в мире живых свой «отпечаток». Поэтому все призраки, которых мы видим, — бывшие студенты или преподаватели Хогвартса. Маглы их, кстати, тоже не видят — для этого нужна хоть капля магической крови.

Главное условие — мучительная, неотпускающая привязанность. Чтобы душа осталась, волшебник должен умереть, зацикленным на чем-то в мире живых. Это не любовь к жизни, а скорее патология: нереализованное тщеславие, всепоглощающее чувство вины или неисполненная мечта.

Почему Сириус и Фред не стали призраками, а Ник — стал: по канонам «Гарри Поттера» это счастливый финал

Классические примеры — прямо в школе. Почти Безголовый Ник не смог уйти из-за своего снобизма и обиды на неудавшуюся казнь. Серая Дама (Елена Когтевран) навеки привязана к миру стыдом за кражу диадемы. Кровавый Барон остался как вечное наказание себе за убийство. Их существование — не жизнь, а застывшее сожаление. Они не могут расти, меняться или по-настоящему чувствовать.

Почему же самые любимые герои не вернулись? После смерти Сириуса Блэка Гарри надеялся увидеть его вновь. Но Почти Безголовый Ник дал понять: Сириус никогда бы не стал духом. Он не боялся смерти и умер, сражаясь за то, во что верил. У него не было той навязчивой привязанности, которая цепляет душу за этот мир.

То же самое можно сказать о Джеймсе и Лили Поттер, Фреде Уизли, Люпине и Тонкс. Они погибли, сделав сознательный выбор, — защищая близких или сражаясь за лучшее будущее. В их смерти не было одержимости — только принятие и цель. А значит, их души спокойно ушли «дальше».

Стать призраком — своеобразная магическая аномалия, удел тех, кто так и не смог отпустить свою историю. Остальные — те, кто прожил свою жизнь до конца, — отправляются в предполагаемый лучший мир, о котором в книгах предпочитают не распространяться.

Фото: Legion-Media, Кадры из серии фильмов «Гарри Поттер»
Валерия Белашкова
Валерия Белашкова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
У Волан-де-Морта есть дочь — и это самый странный поворот во вселенной «Гарри Поттера»: никогда не угадаете, кто ее мать У Волан-де-Морта есть дочь — и это самый странный поворот во вселенной «Гарри Поттера»: никогда не угадаете, кто ее мать Читать дальше 18 февраля 2026
Замок, змея и мальчик-волшебник — все уже было в этом сериале задолго до «Гарри Поттера»: рейтинг 8,8 Роулинг даже не снился Замок, змея и мальчик-волшебник — все уже было в этом сериале задолго до «Гарри Поттера»: рейтинг 8,8 Роулинг даже не снился Читать дальше 15 февраля 2026
Уже каноничнее фильмов: сериал «Гарри Поттер» от НВО исправил главную киношную проблему семейства Уизли Уже каноничнее фильмов: сериал «Гарри Поттер» от НВО исправил главную киношную проблему семейства Уизли Читать дальше 18 февраля 2026
«Это жертва»: «Гарри Поттер» чуть не остался без Рона задолго до финала – почему Гринт хотел бросить все и уйти «Это жертва»: «Гарри Поттер» чуть не остался без Рона задолго до финала – почему Гринт хотел бросить все и уйти Читать дальше 17 февраля 2026
В России этому фильму Тарантино ставят 10 из 10, а на Западе считают «халтурой» — даже до конца еле-еле досматривают В России этому фильму Тарантино ставят 10 из 10, а на Западе считают «халтурой» — даже до конца еле-еле досматривают Читать дальше 16 февраля 2026
Новая фэнтези-сага Apple TV точно исправит главный «косяк» «Гарри Поттера» – шедевр Роулинг за это не ругал только ленивый Новая фэнтези-сага Apple TV точно исправит главный «косяк» «Гарри Поттера» – шедевр Роулинг за это не ругал только ленивый Читать дальше 15 февраля 2026
Культовый танец Траволты и Турман Тарантино «подрезал» из легендарного советского Sci-Fi: «Не украл, но явно вдохновился» Культовый танец Траволты и Турман Тарантино «подрезал» из легендарного советского Sci-Fi: «Не украл, но явно вдохновился» Читать дальше 18 февраля 2026
В «Убежище» Стэйтем чистит морды, но в лучшем фильме в карьере кулаками машут за него: удивительно, что рейтинг 8.6 В «Убежище» Стэйтем чистит морды, но в лучшем фильме в карьере кулаками машут за него: удивительно, что рейтинг 8.6 Читать дальше 18 февраля 2026
Спустя 800 серий в «Симпсонах» раскрыли тайну заставки: как выглядит Гомер после ДТП с Мардж Спустя 800 серий в «Симпсонах» раскрыли тайну заставки: как выглядит Гомер после ДТП с Мардж Читать дальше 18 февраля 2026
«Не ведьма, а доярка в бане»: на фоне худшей версии «Мастера и Маргарит» фильм Локшина реально крут «Не ведьма, а доярка в бане»: на фоне худшей версии «Мастера и Маргарит» фильм Локшина реально крут Читать дальше 18 февраля 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше