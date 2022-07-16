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Почему Шатунов стал святым, раскрыла ясновидящая

16 июля 2022 15:27
Почему Шатунов стал святым, раскрыла ясновидящая

Экстрасенс пояснила, что свой новый статус Юрий получил не от церкви.

В конце июня не стало знаменитого певца, бывшего солиста группы «Ласковый май» Юры Шатунова. Попрощаться с артистом пришло несколько тысяч человек, а скорбные посты в соцсетях выложили все, кто знал и любил творчество Юрия. Ясновидящая Мирослава Коллавини рассказала, что после смерти Шатунов стал кармической личностью.

В комментариях порталу «Городовой» эксперт объяснила, что при жизни Юрий был просто популярной личностью, но со смертью он приобрел иной статус.

«В энергетическом, кармическом плане Юра Шатунов теперь святой. Не важно, признает его церковь или нет, но народ его признал», — говорит Мирослава.

И действительно, во время похорон поклонники певца делали с ним селфи и восхищались близостью к столь значимой для них персоне не случайно. Коллавини считает, что этот феномен можно сравнить с ранним христианством, когда народ сам начинал считать святым кого-то из погибших.

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Фото: EastNews
Елена Королева
Елена Королева
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2 комментария
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