Почему рыбный день в СССР был именно в четверг: о причине вряд ли догадывались

Современные россияне, используя присказку «четверг — рыбный день», даже не задумываются об истории ее происхождения. На самом деле подобное меню было введено в СССР практически 50 лет назад. Тогда по четвергам в столовых советские граждане могли найти лишь полезные блюда из хека и минтая, а вот мясо там принципиально отсутствовало.

На подобные меры в ЦК КПСС решились не просто так. Перед политиками стояла задача улучшить развитие рыбной промышленности в Союзе. Кроме того, изредка наблюдался дефицит мяса, и полезным белковым аналогом выступал тот «урожай», который в избытке давало Каспийское море.

Также рыба должна была бороться с нехваткой йода в рационе местных жителей.

А конкретный день недели для особого меню в столовых выбирали советские ученые после множества исследований.

Они пришли к выводу, что народ, который не очень привык к рыбным блюдам, вряд ли стал бы их есть после выходных или в пятницу, накануне застолий и праздников. Также необходимо было выбрать день максимально далекий от религии. А так как в православии постными считались среда и пятница, то они не подходили. Оставался четверг.