Почему рыбий жир запрещали в СССР: ответ вас удивит

Популярное средство не всегда можно было найти на прилавках.

На протяжении многих лет рыбий жир пользовался неизменной популярностью у жителей СССР. С его помощью лечили многие болезни, среди которых, например, туберкулез, а из-за большого содержания витаминов принимали для поддержания иммунитета. Однако в 70-е препарат неожиданно запретили.

Как оказалось, ученые определили, что рыбий жир может быть вреден для организма человека. Дело в том, что в печени рыбы, из которой его делали, скапливались токсины, которые в больших количествах весьма негативно сказывались на здоровье людей. Поэтому власти страны решили обезопасить граждан и полностью запретили средство.

В течение семи лет рыбий жир нельзя было купить, но потом производителям удалось изменить технологию производства. Препарат начали делать совершенно другим способом, и он вновь вернулся на прилавки.