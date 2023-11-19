Почему русалка у Пушкина на ветвях сидит, а не в воде: о причине не догадывались годами

Поэт ничего не делал просто так.

Русалки — это морские создания. Ну или речные, об этом знает каждый, кто хоть немного знаком с фольклором и мифологией.

Однако у Александра Сергеевича Пушкина в поэме «Руслан и Людмила» ундина не плещется в озере. Она сидит на ветвях зеленого дуба, того, вокруг которого ходит по цепи кот ученый.

Много лет поклонники литератора считали, что он приукрасил классические легенды ради рифмы и яркого образа. На самом деле, автор все описал корректно.

По одной из версий, упоминающихся в славянской мифологии, русалки — это девушки, гибель которых связана с водой. Они действительно живут в озерах, реках и морях, но лишь половину лета.

После праздника Троицы существа перемещаются в лес. Находят себе плакучую березу или иву и живут на ней, качаясь на ветвях и заманивая случайных путников.

Так что единственная историческая неточность связана с породой дерева — про дубы в легендах нет ни слова. А вот на ветвях русалка качаться вполне могла.