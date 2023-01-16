Почему родственникам Мишулина понадобился ДНК-тест, и как он их «подставил»

Спартак Мишулин был прекрасным комедийным артистом и запомнился советским зрителям по ролям в фильмах «Белое солнце пустыни» и «Человек с бульвара Капуцинов». Его смерть в 2005 году поразила многих поклонников, но через 12 лет вокруг его имени произошел настоящий скандал.

Актер Тимур Еремеев, известный по роли в сериале «Отель „Элеон“» внезапно признался, что его настоящим отцом был покойный Спартак Васильевич. Такое заявление разозлило дочь звезды совестких комедий, и она решила подать в суд. Конфликт между Кариной и внебрачным сыном ее знаменитого папы даже стал темой одной из программ шоу «Пусть говорят».

Этот эпизод стал по-настоящему сенсационным, ведь проведенный ДНК-тест выявил, что генетическое родство между Еремеевым и Мишулиным составляет 99,9%. Законная дочь народного артиста явно не ожидала такого результата и не приняла сводного брата.