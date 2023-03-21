Почему пышек в кино любят больше, чем худых: ответ вас несказанно удивит

О киноиндустрии есть немало самых разных стереотипов. Например, один из них касается того, что стать популярной актрисой гораздо проще тем, кто соответствует модельным стандартам. В реальности же все обстоит несколько иначе.

Среди всемирно известных артисток худышек действительно больше, чем пышек, но спешить с выводами все же не стоит. Есть все основания говорить о том, что и режиссеры, и зрители гораздо больше любят дамочек в теле.

Об этом заговорили после нового видео с участием Паломы Элессер. Модель спросили, проверяла ли она телефон возлюбленного втайне от него, и знаменитость ответила настолько эмоционально, что заставила многих прийти к неожиданному выводу.

«Все же большие девочки больше стараются в плане личной харизмы», — пишут в Сети. И с этим утверждением вряд ли кто-то станет спорить. Пока худосочные красавицы-актрисы держатся на публике надменно и пафосно, их полные коллеги поражают публику своим обаянием и невероятным чувством юмора.