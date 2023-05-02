Почему пропала с экранов принцесса Ксения из «Арабеллы»: ответом послужит одно фото

Дагмар Патрасова прославилась благодаря сериалу «Арабелла», который транслировали в России. Чешская актриса сыграла взбалмошную принцессу Ксению и свела с ума всю мужскую аудиторию своей красотой. Как сложилась ее судьба после оглушительной славы?

К огромному сожалению поклонников актрисы, в 80-е Дагмар перестала сниматься в кино. Она появилась лишь в нескольких картинах: «Хит», «Официант, быстрее!», «Опасность удушья». Также актрису можно увидеть в нескольких телепроектах. Кроме того, Патрасова занимается музыкой.

В 90-е роскошная внешность Дагмар покорила всех россиян. Раскосые глаза, пронизывающий взгляд, черные волосы и потрясающая фигура сводили с ума всех мужчин. Однако с возрастом актриса сильно изменилась, из-за чего ее карьера пошла на спад. Сегодня в 66-летней Патрасовой не узнать ту роковую Ксению. Артистка поправилась и обзавелась морщинами, а ее коронный взгляд потускнел. Поклонники звезды отметили, что Дагмар — пример ускользающей красоты, ведь из эталона она превратилась в самую обычную женщину.