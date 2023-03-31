Почему после третьего сезона «Великолепный век» испортился: причина вас огорчит

Сериал «Великолепный век» стал настоящим культурным феноменом не только в Турции, но и во всем мире. Миллионы поклонников не отрываясь следили за судьбой Хюррем-султан, однако к третьему сезону все больше зрителей начали жаловаться на любимое шоу.

Фанаты были недовольны каждой серией. Они не понимали мотивацию персонажей и их поступки. Большее недовольство вызвало поведение Хюррем, которая начала вызывать наложниц к султану Сулейману, однако с первых серий пыталась стать его единственной возлюбленной.

Как оказалось, причина этому — смена сценариста. Мераль Окай, работавшая над шоу с первых серий, скончалась в 2012 году, а ей на смену пришел Йылмаз Шахин. Он и решил пересмотреть характеры героев и весь тон истории, серьезно изменив сериал. В итоге сценарист продержался до конца сериала, но рейтинги шоу заметно снизились.