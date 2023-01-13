Почему показ «Бриллиантовой руки» на ТВ сыграл с чиновником СССР злую шутку

Фильмы Леонида Гайдая показывали на советском телевидении только после того, как картины уже приличное время транслировались на экранах кинотеатров. Исключением из правила стала знаменитая «Бриллиантовая рука». Однако премьерный показ обернулся скандалом.

Когда режиссер решил посмотреть свое творение по телевизору, он понял, что зрители в данный момент видят совсем не его работу. Оказалось, что из культовой комедии убрали 20 минут важных для сюжета сцен. Многие шутки вырезали, совсем не подумав о том, что без юмористических реплик смысл в некоторых эпизодах картины просто пропадает.

Виновника нашли достаточно быстро. Им оказался чиновник Лапин, который был ответственен за цензуру этого фильма. После этого Гайдаю сообщили, что такого беспредела больше не допустят, ведь даже Леонид Брежнев возмутился, когда не увидел на экране свои любимые моменты.