Почему от японцев никогда не разит потом: их методы стоит взять на вооружение

Япония славится своими секретами красоты и моложавостью местных жителей. Уроженцы Страны восходящего солнца всегда выглядит ухоженно и элегантно. Туристы отмечают, что даже в лютую жару местные благоухают и не источают запах пота — все благодаря особому подходу к гигиене.

Регулярно мыться недостаточно: все равно в зоне подмышек возникнут предательские пятна, подвести может и аромат, исходящий от тела. На этот случай японцы приобретают специальные пилюли, аромат которых выделяется через поры. Другой важный момент — это правильно подобранное нижнее белье: качественные модели поглощают все запахи.

После каждого приема пищи жители Японии чистят зубы — щетка у них всегда наготове. Так, объевшись лука, можно смело отправиться на свидание. И, наконец, выручают специальные спреи и шампуни со стойким ароматом, который держится на волосах целый день.