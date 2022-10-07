Почему от тети Вали из «Спокойной ночи, малыши!» «отрекся» единственный сын

Последние годы вокруг Валентины Леонтьевой и ее семьи распространяется множество слухов. Большая часть из них связана с единственным сыном популярной телеведущей: якобы он отрекся от матери и даже не приехал проводить ее в последний путь. Как оказалось, сам Дмитрий винит в случившемся родственников своей матери.

По словам наследника тети Вали из «Спокойной ночи, малыши!», у него никогда не было конфликтов с матерью, о которых рассказывают в прессе. Леонтьева, несмотря на свою занятость, уделяла ему достаточно внимания в детстве и всю жизнь поддерживала.

Сложности в общении начались после несчастного случая, когда телеведущая сломала шейку бедра. Дмитрий из-за своей занятости не мог посвящать матери каждую минуту, и ее сестра с племянницей предложили свою помощь. Послушав совет родственниц, сын перевез мать в поселок Новоселки Ульяновской области, но после этого потерял с ней связь. Дело в том, что деньги, которые он отправлял на содержание Леонтьевой, пропадали, а сестра телеведущей и племянница не могли рассказать никакие подробности.

Со временем же родственницы начали обвинять Дмитрия в том, что он отказался от матери. По их словам, он сам отправил Леонтьеву к ним в деревню и забыл про нее, даже не приехав на похороны. Своей версией событий они даже поделились в эфире популярных шоу, рассказав о ситуации на всю страну.

Сам Дмитрий признается, что он не смог приехать на похороны, так как был очень зол на родню. А все заявления об отречении считает неправдой. Сейчас он продолжает хранить память о матери: показывает ее программы своему сыну и делится с ним своими воспоминаниями.