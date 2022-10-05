Почему Орбакайте перестала выходить на связь: причины неутешительные

Кристина Орбакайте неожиданно для всех не появилась на прощании со скончавшимся несколько дней назад Борисом Моисеевым. После того как ее мама Алла Пугачева снова покинула Россию, певица вообще не показывается на публике. Поклонники остаются в недоумении.

Тот факт, что Орбакайте не появилась именно на похоронах Моисеева, который всегда был ей очень близким человеком, заставляет предполагать, что в жизни Кристины произошло что-то серьезное.

Музыкальный продюсер Дмитрий Ашуров в беседе с изданием Blitz+ высказал предположение о том, что здесь могут быть замешаны какая-то личная трагедия исполнительницы или ее болезнь, потому что других причин игнорировать похороны певца у нее не было.

По словам Ашурова, Моисеев всегда был для Орбакайте больше, чем друг или коллега. Она росла рядом с ним, воспринимая артиста как старшего брата или няню. Алла Пугачева не раз оставляла дочь на попечение Бориса. Поэтому предположить, что у него с Кристиной произошла какая-то размолвка, практически невозможно.

При этом семья Кристины уже не первый год живет на две страны: артистка предпочитает находиться в России, в то время как ее муж Михаил Земцов и дочь Клава в основном живут в Америке, куда Орбакайте приезжает во время каникул.