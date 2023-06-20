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Почему Орбакайте носит такую фамилию, если ее отец Орбакас? Странности нашлось неочевидное объяснение

20 июня 2023 20:15
Почему Орбакайте носит такую фамилию, если ее отец Орбакас? Странности нашлось неочевидное объяснение

Звезде пришлось несладко из-за своего имени.

Кристина Орбакайте может похвастаться необычной и звучной фамилией, которая всегда вызывала немало вопросов у поклонников. Отец артистки — Миколас Орбакас, а мать — Алла Пугачева, по первому мужу Орбакене, и многим совсем не ясно, почему же фамилия звезды звучит иначе.

Этой странности нашлось неочевидное объяснение. По национальности исполнительница — литовка. Если в литовской семье рождается девочка, то ее фамилия образуется при помощи таких суффиксов, как -айт-, -ут-, -ют-. К ним добавляется окончание -е.

Вот почему Кристина стала Орбакайте. Исполнительница не раз говорила, что в детстве стеснялась своего необычного имени. Артистке казалось, что она сильно отличается от других детей, будто она прилетела «с другой планеты». Но со временем комплексы прошли, и теперь певица, напротив, с гордостью носит свою звездную фамилию.

Фото: Legion-Media
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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