Почему Орбакайте носит такую фамилию, если ее отец Орбакас? Странности нашлось неочевидное объяснение

Кристина Орбакайте может похвастаться необычной и звучной фамилией, которая всегда вызывала немало вопросов у поклонников. Отец артистки — Миколас Орбакас, а мать — Алла Пугачева, по первому мужу Орбакене, и многим совсем не ясно, почему же фамилия звезды звучит иначе.

Этой странности нашлось неочевидное объяснение. По национальности исполнительница — литовка. Если в литовской семье рождается девочка, то ее фамилия образуется при помощи таких суффиксов, как -айт-, -ут-, -ют-. К ним добавляется окончание -е.

Вот почему Кристина стала Орбакайте. Исполнительница не раз говорила, что в детстве стеснялась своего необычного имени. Артистке казалось, что она сильно отличается от других детей, будто она прилетела «с другой планеты». Но со временем комплексы прошли, и теперь певица, напротив, с гордостью носит свою звездную фамилию.