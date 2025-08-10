Меню
«Почему опять позорный кастинг?»: в новом «Человеке-пауке» появится Гвен Стейси, и фанаты комиксов уже крутят пальцем у виска

10 августа 2025 14:44
Замена Зендее получилась откровенно спорной.

В MCU назревает пополнение — и снова фанаты хватаются за голову. По слухам, Сэди Синк из «Очень странных дел» сыграет Гвен Стейси в «Человеке-пауке: Совершенно новый день». На первый взгляд — крутая новость: актриса талантливая, харизма есть, с Томом Холландом сработается. Но достаточно вспомнить комиксы и открыть комментарии в Сети, чтобы попасть в ад.

Причина проста и болезненно знакома фанатам комиксов: в Голливуде снова спутали карточки персонажей. История повторяется с пугающей точностью.

Кирстен Данст — блондинка по жизни — играет рыжеволосую Мэри Джейн. Брайс Даллас Ховард — рыжая — играет блондинку Гвен. Эмма Стоун — тоже рыжая — снова играет Гвен. И вот теперь Сэди Синк — натуральный ginger — снова назначена на роль канонически платиновой блондинки.

Комментарии под новостью пестрят мемами и иронией, а кто-то и откровенно злится:

«Идеальная Мэри Джейн существует — Вы Гвен Стейси теперь», «Почему они всегда так делают? У них в руках идеальная MJ, а они отправляют её красить волосы в блонд», «Синк — отличная актриса, но Гвен — блондинка. Неужели так трудно попасть в образ? Почему опять позорный кастинг?»

Справедливости ради, есть и другая сторона медали. В комиксах последних лет Гвен активно существует в образе «Человека-Паука» из альтернативной вселенной — Спайдер-Гвен, где цвет волос можно менять хоть каждую арку.

В «Совершенно новом дне» героиню могут ввести не как милую студентку, а как полноценную супергероиню, и тогда вопросы к оттенку локонов отойдут на второй план.

Но раздражение фанатов понятно. Для них Гвен Стейси — это не только характер, но и визуальный образ, а Голливуд упорно делает вид, что эта деталь не имеет значения. Так что, даже если кастинг Сэди Синк окажется удачным, осадок от очередного «креативного» решения уже остался.

Ранее мы писали: Питер Паркер остался без Эм-Джей: режиссеры «Человека-паука 4» приняли непростое решение по Зендее — хейтеры будут в восторге

Фото: Кадр из фильма «Человек-паук: Нет пути домой», сериал «Очень странные дела»
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
